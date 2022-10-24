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Сегодня, 11:41

«Факел» обратился в КДК с просьбой отменить удаление полузащитника Дмитриева

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Болельщики «Факела» бросили бутылку на футбольное поле без попадания в кого-либо, также болельщики «Факела» скандировали ненормативную лексику. В матче «Локомотив» — «Динамо» тренеры Федоров и Йоканович выходили за пределы технической зоны, болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику. В матче «Спартак» — «Химки» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака». В матче «Ахмат» — «Торпедо» тренеры «Ахмата» Ташуев и Молчанов выходили за пределы технической зоны. Рассмотрим так же удаления Дмитриева и Каккоева. Футболисты вызваны на заседание. Также мы получили заявление от «Факела» с просьбой об отмене красной карточки полузащитнику Олегу Дмитриеву», — сказал Григорьянц «СЭ».

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
КДК
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