«Факел» обратился в КДК с просьбой отменить удаление полузащитника Дмитриева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке на ближайшее заседание комитета.

«Болельщики «Факела» бросили бутылку на футбольное поле без попадания в кого-либо, также болельщики «Факела» скандировали ненормативную лексику. В матче «Локомотив» — «Динамо» тренеры Федоров и Йоканович выходили за пределы технической зоны, болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику. В матче «Спартак» — «Химки» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака». В матче «Ахмат» — «Торпедо» тренеры «Ахмата» Ташуев и Молчанов выходили за пределы технической зоны. Рассмотрим так же удаления Дмитриева и Каккоева. Футболисты вызваны на заседание. Также мы получили заявление от «Факела» с просьбой об отмене красной карточки полузащитнику Олегу Дмитриеву», — сказал Григорьянц «СЭ».