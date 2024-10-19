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Судейство

Сегодня, 13:28

«Факел» обратится в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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В пресс-службе «Факела» подтвердили «СЭ», что клуб будет обращаться в ЭСК РФС по поводу двух эпизодов, случившихся в матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2). Первый — не назначенный пенальти на Алексее Каштанове, когда он получил удар по ноге в штрафной соперника на 50-й минуте матча.

Второй — назначенный арбитром штрафной на 32-й минуте, который привел к голу «Ахмата». В воронежском клубе уверены, что в предшествовавшем моменте Игорь Калинин не нарушал правила.

Главным арбитром встречи был Владислав Безбородов.

Владислав Безбородов. «Ахмат» — «Факел»: судья назначил «левые» пенальти и штрафной. Сколько всего ошибок сделал Безбородов?

«Факел» с 10 очками поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 6 очками замыкает таблицу чемпионата России после 12 игр.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)

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