«Факел» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Динамо»

В пресс-службе «Факела» подтвердили, что клуб намерен обратиться в ЭСК по поводу эпизода на 45-й минуте воскресного матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

По мнению воронежцев, игрок столичной команды Роберто Фернандес, находясь в штрафной бело-голубых, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова. Арбитр встречи Артем Чистяков не отреагировал на данный эпизод, как не обратила на него внимание и бригада ВАР.

При этом в «Факеле» считают, что в трансляции четко видно, что рука отстранена от туловища и явно увеличивает площадь тела динамовского футболиста.