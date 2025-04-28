«Факел» обратится в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в ворота «Рубина»

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу решения главного арбитра Романа Сафьяна о неназначении пенальти в ворота «Рубина» (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Речь идет об эпизоде на 15-й минуте матча, когда игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов, находясь в штрафной площади, сбил защитника воронежцев Игоря Калинина. ВАР бригада отреагировала на этот момент, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение эпизода для оценки случившегося. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями ВАР». Через 30 минут ВАР сработал после фола Никиты Моцпана на Руслане Безрукове, и главный арбитр удалил полузащитника «Факела», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» после 26-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.