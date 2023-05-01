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Сегодня, 14:19

«Факел» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера

Виталий Косик
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский специалист Вадим Евсеев возглавил «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

В его штаб вошли Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.

Ранее специалист работал ассистентом главного тренера в «Текстильщике» и «Амкаре», главным тренером — в «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе» и «Шиннике».

Вчера, 30 апреля, стало известно об уходе Евсеева с поста главного тренера «Шинника».

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6202
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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