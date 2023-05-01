«Факел» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера

Российский специалист Вадим Евсеев возглавил «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

В его штаб вошли Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.

Ранее специалист работал ассистентом главного тренера в «Текстильщике» и «Амкаре», главным тренером — в «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе» и «Шиннике».

Вчера, 30 апреля, стало известно об уходе Евсеева с поста главного тренера «Шинника».

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.