«Факел» объявил об уходе Черевченко с поста главного тренера

«Факел» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко, сообщает пресс-служба команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — прокомментировал отставку Черевченко.

49-летний специалист возглавлял воронежскую команду с апреля 2024 года. После 4 туров РПЛ «Факел» с одним очком располагается на последней строчке.