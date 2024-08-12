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Сегодня, 17:23

«Факел» объявил об уходе Черевченко с поста главного тренера

Виктория Кравченко
Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Факел» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко, сообщает пресс-служба команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — прокомментировал отставку Черевченко.

49-летний специалист возглавлял воронежскую команду с апреля 2024 года. После 4 туров РПЛ «Факел» с одним очком располагается на последней строчке.

Источник: https://t.me/pfcfakel/14685
Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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