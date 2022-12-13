«Факел» объявил о создании брендбука и модернизации символики клуба

Воронежский «Факел» объявил об изменении клубной эмблемы и создании брендбука.

«Впервые в истории у «Факела» появился брендбук — мы решили собрать под одной обложкой наши традиции и элементы фирменного стиля, которые раньше представали перед болельщиками в разрозненном виде. Вместе с дизайн-студией Quberten мы стремились к тому, чтобы унифицировать бренд. Замена логотипа была бы нецелесообразной — разве можно чем-то заменить особенную для нас букву Ф и огонь, который не гас даже в самые трудные для «Факела» времена? Мы решили сохранить лого, приведя каждую деталь к гармонии с остальными элементами композиции. Брендбук станет важнейшим инструментом для реализации коммерческих проектов клуба и повышения эффективности маркетинговой деятельности», — сообщает официальный сайт клуба.

«Факел» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 матчей.