«Факел» объявил о возвращении Пятибратова на пост главного тренера

«Факел» объявил о возвращении на пост главного тренера команды Дмитрия Пятибратова.

Ранее 48-летний специалист уже возглавлял воронежскую команду в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под его руководством «Факел» пробился в РПЛ.

Последним местом работы Пятибратова была «Чайка» из села Песчанокопское. После 5 туров Мелбет-Первой лиги эта команда занимает четвертое место в таблице с 9 очками.

Ранее «Факел» объявил об увольнении Игоря Черевченко. В нынешнем сезоне воронежцы под его руководством набрали 1 балл после 4 сыгранных матчей в чемпионате России.