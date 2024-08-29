«Факел» объявил об уходе Черова в «Черноморец»

«Факел» объявил об уходе из команды защитника Василия Черова.

28-летний футболист продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». Черов подписал контракт с клубом первой лиги до 30 июня 2025 года.

По информации «СЭ», в договоре прописан пункт, по которому «Факелу» полагается процент от будущей продажи игрока.

Черов выступал за «Факел» с декабря 2020 года. В общей сложности защитник провел в воронежской команде 111 матчей, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач.