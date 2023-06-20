«Факел» объявил об уходе голкипера Городового

Вратарь Алексей Городовой покидает «Факел» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба воронежской команды.

«Леша, спасибо за все, что ты сделал для клуба. За самоотверженную игру весной-2022, которая увенчалась историческим сейвом в Калининграде. За профессионализм, открытость, доброе отношение к болельщикам. Ты — часть истории «Факела!» — написано в заявлении команды.

29-летний голкипер выступал за «Факел» с января 2022 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 11 матчей во всех турнирах, пропустив 23 гола.