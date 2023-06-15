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Сегодня, 09:12

«Факел» объявил об уходе полузащитника Акбашева

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Факела» Роман Акбашев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

«Спасибо за все, Рома. За вдохновенную игру, за голы, которые стали историческими, за то, какой путь ты проделал вместе с нами. Этого никто не забудет. Ты в нашей истории. И двери клуба всегда открыты для тебя!» — говорится в сообщении пресс-службы «Факела».

Ранее сообщалось, что «Ростов» проявляет интерес к игроку.

В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей в РПЛ, отметившись в них 6 голами и 4 результативными передачами.

«Факел» стал 14-м, однако сохранил место в РПЛ благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах.

ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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