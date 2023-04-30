«Факел» объявил об уходе Пятибратова с поста главного тренера

«Факел» объявил в своем Telegram-канале об уходе Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера команды. Клуб и 46-летний российский специалист расстались по обоюдному согласию.

Пятибратов работал в клубе из Воронежа с октября 2020 года. С сентября 2022-го он занимал пост главного тренера.

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» — приводит слова Пятибратова пресс-служба «Факела».

Ранее сообщалось, что тренер Вадим Евсеев может возглавить «Факел».

Воронежцы с 21 баллом занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 25-м туре «Факел» под руководством Пятибратова победил «Динамо» (2:0).