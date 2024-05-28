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Сегодня, 20:15

«Факел» объявил об уходе шести игроков основного состава

Кирилл Суслов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды шести футболистов основного состава.

Клуб покинули защитники Руслан Магаль и Кирилл Суслов, полузащитники Роман Акбашев и Андрей Мендель. Также из команды ушли арендованные Игорь Калинин и Николай Поярков.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Вы неотъемлемая часть истории «Факела», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2023/24 «Факел» расположился на 11-м месте в таблице, набрав 32 очка. В заключительном матче сезона воронежский коллектив в Воронеже обыграл «Ахмат» (2:0).

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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