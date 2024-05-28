«Факел» объявил об уходе шести игроков основного состава

Сегодня, 20:15
Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды шести футболистов основного состава.
Клуб покинули защитники Руслан Магаль и Кирилл Суслов, полузащитники Роман Акбашев и Андрей Мендель. Также из команды ушли арендованные Игорь Калинин и Николай Поярков.
«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Вы неотъемлемая часть истории «Факела», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
В сезоне-2023/24 «Факел» расположился на 11-м месте в таблице, набрав 32 очка. В заключительном матче сезона воронежский коллектив в Воронеже обыграл «Ахмат» (2:0).