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Сегодня, 21:10

«Факел» опубликовал состав на первый тренировочный сбор в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Воронежский «Факел» опубликовал список футболистов, которые будут работать на первом тренировочном сборе.

Отмечается, что Максим Максимов и Георгий Гонгадзе из-за недомогания прибудут в Турцию позже.

Первый сбор пройдет с 12 по 24 января в Белеке, второй — в Ларе с 28 января по 8 февраля, где команда также отработает третий, с 12 по 23 февраля.

На первом сборе команда отыграет два товарищеских матча, на втором — четыре, на третьем — еще три.

После первой части сезона клуб из Воронежа занимает 13-е место в РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

ФК Факел (Воронеж)
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