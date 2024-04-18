«Факел» опубликовал забавный ролик к матчу с «Краснодаром» в РПЛ

«Факел» выпустил проморолик к матчу 25-го утра чемпионата России с «Краснодаром».

В начале видео рассказывается, что предыдущие три встречи между командами завершились вничью (0:0, 3:3, 2:2). Главным героем ролика является болельшик «Факела», который ходит со словарем синонимов и произносит разные фразы, описывающие ничью.

Затем болельщик видит защитника воронежского клуба Владислава Мастерного, перелистывает страницы словаря и начинает читать синонимы слова победа.

Матч между «Краснодаром» и «Факелом» пройдет в пятницу, 19 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.