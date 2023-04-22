«Факел» — «Оренбург»: Перес избежал удаления. Пенальти назначен правильно

На 29-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев, занимавший хорошую позицию, увидел фол Матиаса Переса, который попал ногой в голову Георгию Гонгадзе, и правильно назначил 11-метровый удар. При этом судья вынес защитнику предупреждение. Оно могло бы стать для Переса уже вторым в этой игре, если бы рефери на 3-й минуте заметил, что оренбуржец характерным жестом выпрашивал желтую карточку для Хызыра Аппаева. Его тогда следовало предупредить за неспортивное поведение.

«Факел» — «Оренбург». Контакт Матиаса Переса и Георгия Гонгадзе.

«Факел» — «Оренбург». Желтая карточка Матиасу Пересу.