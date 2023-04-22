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Судейство

Сегодня, 17:45

«Факел» — «Оренбург»: Перес избежал удаления. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Факел» — «Оренбург». Контакт Матиаса Переса и Георгия Гонгадзе.
Фото Скриншот трансляции
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На 29-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев, занимавший хорошую позицию, увидел фол Матиаса Переса, который попал ногой в голову Георгию Гонгадзе, и правильно назначил 11-метровый удар. При этом судья вынес защитнику предупреждение. Оно могло бы стать для Переса уже вторым в этой игре, если бы рефери на 3-й минуте заметил, что оренбуржец характерным жестом выпрашивал желтую карточку для Хызыра Аппаева. Его тогда следовало предупредить за неспортивное поведение.

«Факел» — «Оренбург». Контакт Матиаса Переса и Георгия Гонгадзе.
«Факел» — «Оренбург». Желтая карточка Матиасу Пересу.
«Факел» — «Оренбург». Матиас Перес.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:3
Оренбург

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Рафаэль Шафеев
1
0
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