Судейство
Сегодня, 17:45
На 29-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» арбитр Рафаэль Шафеев, занимавший хорошую позицию, увидел фол Матиаса Переса, который попал ногой в голову Георгию Гонгадзе, и правильно назначил 11-метровый удар. При этом судья вынес защитнику предупреждение. Оно могло бы стать для Переса уже вторым в этой игре, если бы рефери на 3-й минуте заметил, что оренбуржец характерным жестом выпрашивал желтую карточку для Хызыра Аппаева. Его тогда следовало предупредить за неспортивное поведение.