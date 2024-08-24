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Сегодня, 16:15

«Факел» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Трансляция матча «Факел» — «Оренбург» начнется в 17:20 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Факел&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Факел&quot;
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«Факел» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 24 августа. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Оренбург

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Воронежцы замыкают турнирную чемпионата России, набрав одно очко в первых пяти турах. У оренбуржцев одна победа, две ничьи и два проигрыша.

В первом круге Российской премьер-лиги сезона-2023/24 «Факел» победил «Оренбург» со счетом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью (0:0). По итогам сезона «Факел» занял 11-е место в РПЛ, а «Оренбург» — 12-е.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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