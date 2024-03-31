Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Альшин, Якиков, Квеквескири, Марков, Максимов.

Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Юрганов, Калинин, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Сидоров, Прохин, Гойкович, Башич, Марин, Горбани, Обухов, Куэро, Мартынов.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
31 мар, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:0
Оренбург

Футбол
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Агент Тормены: «Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре»