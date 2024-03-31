Сегодня, 12:48
Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.
«Факел»: Беленов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Сенхаджи, Альшин, Якиков, Квеквескири, Марков, Максимов.
Запасные: Гудиев, Доровских, Брызгалов, Юрганов, Калинин, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Селе, Багателия.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Сидоров, Прохин, Гойкович, Башич, Марин, Горбани, Обухов, Куэро, Мартынов.