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«Факел» — «Оренбург»: стартовые составы. Гонгадзе и Мансилья выйдут с первых минут

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Стали известны стартовые составы «Факела» и «Оренбурга» на матч 24-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 22 апреля.

Стартовый состав «Факела»: Свинов — Калинин, Божин, Морозов — Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими — Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Мендель, Рабей, Максимов, Ивахнов.

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев — Эктов, Гойкович, Стаматов, Перес, Капленко — Аюпов, Вера, Флорентин — Воробьев, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Ковалев, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.

Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов, начало — в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Оренбург
Источник: https://premierliga.ru/match/match_15422.html
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ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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