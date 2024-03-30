«Факел» сыграет с «Оренбургом» в 22-м туре российской премьер-лиги в воскресенье, 31 марта. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Факел» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Воронежская команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 25-ю очками. Оренбуржцы набрали 19 баллов и располагаются на 14-й строчке чемпионата России.

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