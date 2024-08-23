«Факел» сыграет с «Оренбургом» в матче 6-го тура чемпионата России

«Факел» примет «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

Воронежцы замыкают турнирную таблицу российской премьер-лиги, набрав 1 очко в первых 5 турах. У оренбуржцев 1 победа, 2 ничьи и 2 проигрыша.

В первом круге чемпионата России сезона-2023/24 «Факел» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью (0:0). По итогам сезона «Факел» занял 11-е место в РПЛ, а «Оренбург» — 12-е.

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