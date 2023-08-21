«Факел» — «Пари НН»: арбитр-дебютант поторопился со свистком — ВАР уже не мог вмешаться

На 22-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Факел» — «Пари НН» (2:0) произошел показательный момент, когда поспешное решение судьи лишило ВАР возможности вмешаться.

После единоборства Ираклия Квеквескири с соперником арбитр-дебютант Евгений Буланов поторопился дать свисток и зафиксировать фол воронежского футболиста. А уже через секунду полузащитник отправил мяч в ворота гостей.

Гол, забитый после свистка, засчитать нельзя. Равно как нельзя в такой ситуации вмешаться видеоарбитру, даже если оценка арбитром действий Квеквескири изначально ошибочная и никакого нарушения в борьбе с нижегородцем он не совершил.

В идеале Буланову следовало выдержать паузу и не останавливать игру свистком. Тогда ВАР Артем Любимов мог бы провести проверку, при необходимости предложить арбитру еще раз оценить то, что сделал Квеквескири, и, возможно, засчитать гол.