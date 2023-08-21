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Судейство

Сегодня, 09:25

«Факел» — «Пари НН»: арбитр-дебютант поторопился со свистком — ВАР уже не мог вмешаться

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 22-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Факел» — «Пари НН» (2:0) произошел показательный момент, когда поспешное решение судьи лишило ВАР возможности вмешаться.

После единоборства Ираклия Квеквескири с соперником арбитр-дебютант Евгений Буланов поторопился дать свисток и зафиксировать фол воронежского футболиста. А уже через секунду полузащитник отправил мяч в ворота гостей.

Гол, забитый после свистка, засчитать нельзя. Равно как нельзя в такой ситуации вмешаться видеоарбитру, даже если оценка арбитром действий Квеквескири изначально ошибочная и никакого нарушения в борьбе с нижегородцем он не совершил.

В идеале Буланову следовало выдержать паузу и не останавливать игру свистком. Тогда ВАР Артем Любимов мог бы провести проверку, при необходимости предложить арбитру еще раз оценить то, что сделал Квеквескири, и, возможно, засчитать гол.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
3
0
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8
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
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 2 : 1
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Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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