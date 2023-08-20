«Факел» — «Пари НН»: Марков вывел воронежцев вперед

Нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счет в матче с «Пари НН» в 5-м туре РПЛ.

На 75-й минуте Марков, вышедший на замену, забил головой после подачи Ильнура Альшина.

«Пари НН» с 4 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Факел», еще не набравший очков в этом сезоне, замыкает турнирную таблицу.