20 августа, «Факел» дома примет «Пари НН» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» (Воронеж) и начнется в 17.30 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира в 17.25 мск. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

По итогам четырех туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода расположилась на 12-м месте турнирной таблицы, в их активе четыре очка. Воронежцы занимают последнюю строчку, на их счету пока ни одного набранного очка.

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