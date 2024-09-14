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«Факел» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» сыграет с «Пари НН» чемпионате России 14 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Калинский (ФК «Пари НН»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Факел» и «Пари НН» встретятся в рамках 8-го тура РПЛ в субботу, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Факел» — «Пари НН» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.05 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги воронежский клуб набрал 4 очка и располагается на 16-м месте в турнирной таблице. Нижегородцы с шестью баллами занимают 11-ю строчку чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 14:15. Факел (Воронеж)
Факел
Пари НН

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