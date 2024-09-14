Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:20

«Факел» — «Пари НН»: трансляция матча РПЛ начнется в 14.05

«Факел» сыграет с «Пари НН» в чемпионате России 14 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Факел» сыграет с «Пари НН» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игру примет стадион «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Факел» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.05 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги «Факел» с четырьмя очками занимает последнее место в турнирной таблице. «Пари НН» набрал шесть очков и занимает 11-ю строчку чемпионата.

Всего команды между собой сыграли 14 матчей. Пять побед одержал «Факел», 7 побед — у нижегородцев и два матча закончились вничью. Разница мячей — 15-14 в пользу клуба из Нижнего Новгорода.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 14:15. Факел (Воронеж)
Факел
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
Украинский вратарь Шелихов переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Роберт Кеннеди предостерег США от решения по ударам вглубь России оружием НАТО
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
WP узнала об отсутствии указания охранять крышу здания при покушении на Трампа
Психолог назвала отличительные черты людей с психопатией
Материалы сюжета РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Фомин — об упущенном золоте «Динамо» в сезоне-2023/24: «Тяжело сказать, почему не получилось»
«Оренбург» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 11.50
Стрепетов считает ЦСКА самым неудобным соперником для «Зенита»
Гранат — о трансферной кампании «Спартака»: «Пока можно выделить только Барко»
Нигматуллин: «Селихову целесообразно найти команду, в которой он будет получать игровое время»
Семин: «Джикии придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции»
Сегодня
Вчера
Неделя