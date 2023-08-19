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Сегодня, 17:30

«Факел» — «Пари НН»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч «Факел» — «Пари НН» пройдет 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»
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В воскресенье, 20 августа, «Факел» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках 5-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Пари НН».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Пари Нижний Новгород

После четырех туров «Пари НН» имеет в своем активе 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» пока не набрал очков в текущем сезоне и идет на последнем месте.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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