В воскресенье, 20 августа, «Факел» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках 5-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Факел» — «Пари НН».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

После четырех туров «Пари НН» имеет в своем активе 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» пока не набрал очков в текущем сезоне и идет на последнем месте.

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