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Сегодня, 20:03

«Факел» планирует продлить контракт с Марковым

Алина Савинова
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил, что клуб предложит форварду Евгению Маркову новый контракт.

«Будем вести переговоры, чтобы продлить контракт и футболист остался. Сейчас мы в работе. Думаю, в ближайшее время будет какая-то информация», — приводит «РБ Спорт» слова Котова.

Марков перешел в «Факел» в январе этого года. В составе воронежской команды он провел 11 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, действующий контракт 28-летнего футболиста с «Факелом» истекает 30 июня.

Ранее «Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр (3:0) в стыковых матчах и сохранил место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fakel-nameren-prodlit-kontrakt-s-evgeniem-markovy-m/
Евгений Марков
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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