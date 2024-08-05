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Судейство

Сегодня, 15:52

«Факел» подаст запрос в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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«Факел» намерен подать запрос в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча с «Краснодаром», который прошел в 3-м туре РПЛ, сообщает Sport24.

По данным источника, воронежский клуб попросит разобрать два следующих эпизода: незасчитанный гол Дилана Мертенса на 75-й минуте матча и неудаление игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 62-й минуте матча.

4 августа главный арбитр матча 3-го тура РПЛ «Факел» — «Краснодар» Алексей Сухой отменил два гола во втором тайме.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

Источник: Sport24
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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