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Сегодня, 14:29

«Факел» поддержит кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС

Егор Сергеев
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Как стало известно «СЭ», воронежский клуб поддержит кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на новых выборах главы федерации, которые состоятся 2 февраля 2025 года.

Руководитель футбольного союза заявил о намерении баллотироваться на пост 29 ноября после исполкома организации: «По регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС».

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

РФС
Александр Дюков
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