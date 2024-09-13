«Факел» получит бонус в случае выхода «Балтики» с Аппаевым в РПЛ. Форвард ушел из Воронежа свободным агентом

Как стало известно «СЭ», «Факел» получит денежный бонус в случае выхода «Балтики», в которой играет экс-форвард воронежского клуба Хызыр Аппаев, в РПЛ по итогам сезона.

Нападающий перешел в калининградскую команду в качестве свободного агента, но в его контракте с клубом прописано вознаграждение для «Факела» при повышении в РПЛ. Сумма бонуса не разглашается.

34-летний Аппаев выступал за воронежцев с 2021 по 2024 год, провел 119 матчей, забил 10 голов и сделал 19 результативных передач. Также игрок известен по выступлениям за «Краснодар», «Крылья Советов», «Арсенал» и «Тамбов» в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро.