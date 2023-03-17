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Сегодня, 10:12

«Факел» попросил болельщиков воздержаться от оскорблений на трибунах

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Пресс-служба «Факела» обратилась к фанатам команды с просьбой воздержаться от оскорбительных выражений на стадионе. Ранее воронежцев наказали условным запретом на допуск зрителей на Восточную трибуну «Центрального стадиона профсоюзов».

«Мы уже сообщали об условном наказании нашего клуба – в случае повторения скандирования оскорбительных выражений Восточная трибуна Центрального стадиона профсоюзов будет закрыта для посещения на матчах МИР РПЛ.

Мы очень ценим вашу поддержку. И мы очень не хотим, чтобы она ослабевала. Поэтому просим воздержаться от использования оскорбительных выражений на стадионе», – сказано в сообщении клуба.

После 19 туров «Факел» с 14 очками занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. Команда Дмитрия Пятибратова на одно очко опережает «Химки», занимающие место в зоне вылета.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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