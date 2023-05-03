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Судейство

Сегодня, 18:36

«Факел» попросил Каманцева прокомментировать решение о замене арбитра в матче с «Ростовом»

Мария Гусева
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«Факел» в Telegram-канале опубликовал обращение к Главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павлу Каманцеву.

«Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Факел». На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова. Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации. В случае необходимости футбольный клуб «Факел» готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», — говорится в обращении клуба.

Ранее сообщалось, что главным арбитром матча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Факелом» назначен Евгений Кукуляк. Он сменил Виталия Мешкова. Отмечается, что это связано с тем, что у Мешкова произошел рецидив травмы.

Матч пройдет в Ростове 6 мая. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6242
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Виталий Мешков
Евгений Кукуляк
Павел Каманцев
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