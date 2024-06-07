«Факел» продлил контракт с Божиным

«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Божиным. Предыдущее соглашение 29-летнего футболиста с воронежским клубом было рассчитано до 30 июня.

«Сергей Божин с нами! Желаем успехов и новых побед в составе нашей команды!» — говорится в заявлении клуба.

Божин выступает за «Факел» с 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ защитник сыграл 26 матчей за команду из Воронежа, в которых отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что Божин успешно перенес операцию на паховых кольцах после травмы.