Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:36

«Факел» продлил контракт с Божиным

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Божиным. Предыдущее соглашение 29-летнего футболиста с воронежским клубом было рассчитано до 30 июня.

«Сергей Божин с нами! Желаем успехов и новых побед в составе нашей команды!» — говорится в заявлении клуба.

Божин выступает за «Факел» с 2022 года. В минувшем сезоне РПЛ защитник сыграл 26 матчей за команду из Воронежа, в которых отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что Божин успешно перенес операцию на паховых кольцах после травмы.

Источник: https://t.me/pfcfakel/13217
Сергей Божин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Зенит» вошел в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях
Губернатор Нижегородской области о бюджете «Пари НН»: «Решение не принято»
Губернатор Нижегородской области заявил о доверии к руководству «Пари НН»
Губернатор Нижегородской области объяснил увольнение Юрана из «Пари НН» футбольной логикой
Губернатор Нижегородской области оценил сезон «Пари НН»: «Будем делать работу над ошибками»
Почетный президент ОКР Жуков: «Если бы была моя воля, оставил бы Джикию в команде. Жалко!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Губерниев резко раскритиковал Сафонова за неуплату алиментов на дочь

Агент Тюкавина: «Костя — до мозга костей пахарь. В этом плане он превосходит Захаряна»