«Факел» проиграл в товарищеском матче команде из Сербии

«Факел» 19 января провел товарищеский матч против сербского клуба ФК «Спартак Суботица».

Российская команда уступила со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 9-й минуте встречи.

Следующим для воронежцев станет матч с еще одной сербской командой «Графичар». Он запланирован на 24 января.