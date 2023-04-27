«Факел» проведет встречу с представителями ЭСК РФС

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал «СЭ» о предстоящей встрече с руководством российского судейского корпуса.

— Нет ли сейчас мысли связаться с ними и договориться о конкретной встрече?

— Почему, они сами нам сказали, что приедут в Воронеж.

— Есть ли какая-то дата?

— Я пока не знаю. Как мне сказали, сейчас запланирована поездка в Ростов, после они вроде бы должны приехать в Воронеж. Еще раз говорю, что мне сложно оперировать какими-то вещами, потому что лично от главы судейского комитета я не услышал практически ни одного ответа. И человек; который путает для чего создан ЭСК и те вещи, о которых я говорил, для меня — очень странно. Это совершенно разные истории. Знаете, как мешать котлеты с мухами. Но, по моему, это не совсем профессионально как минимум.

После 24 матчей «Факел» с 18 очками располагается на 14-м месте. 28 апреля воронежцы сыграют в Москве с «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ.