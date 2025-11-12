Видео
12 ноября, 19:52

«Факел» провел мастер-класс в самой большой школе России

Фото ФК «Факел»

Футболисты и тренерский штаб воронежского «Факела» провели мастер-класс для учеников образовательного центра «Содружество» — крупнейшей школы в России, рассчитанной на 2860 учащихся.

После мастер-класса команда сыграла товарищеский матч против сборной школы. Тренеры «Факела» решили провести эксперимент: полузащитник Кирилл Симонов занял место в воротах, а голкипер Даниил Фролкин вышел в центре защиты. Несмотря на численное преимущество соперников, выступавших составом из 20 человек, футболисты «Факела» выиграли со счетом 4:3.

«Встреча принесла только положительные эмоции. Мы едва переступили порог школы, как нас уже узнали, всех называли по именам и желали удачи в игре против «Сокола». Это и есть футбольный регион. И школа очень спортивная — здесь разные секции, команды. Условия для занятий спортом — просто супер», — рассказал капитан «Факела» Равиль Нетфуллин.

Образовательный центр «Содружество» открыт в Воронеже в 2023 году. В новом учебном комплексе обучаются почти три тысячи детей, на его территории расположены спортивные площадки, бассейн и современная арена.

Источник: Telegram-канал «Факела»
  • Степочкин

    Как из школы вылететь по аналогии из РПЛ в ФНЛ ?:grin::relaxed:??

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
