«Факел» провел мастер-класс в самой большой школе России

Футболисты и тренерский штаб воронежского «Факела» провели мастер-класс для учеников образовательного центра «Содружество» — крупнейшей школы в России, рассчитанной на 2860 учащихся.

После мастер-класса команда сыграла товарищеский матч против сборной школы. Тренеры «Факела» решили провести эксперимент: полузащитник Кирилл Симонов занял место в воротах, а голкипер Даниил Фролкин вышел в центре защиты. Несмотря на численное преимущество соперников, выступавших составом из 20 человек, футболисты «Факела» выиграли со счетом 4:3.

«Встреча принесла только положительные эмоции. Мы едва переступили порог школы, как нас уже узнали, всех называли по именам и желали удачи в игре против «Сокола». Это и есть футбольный регион. И школа очень спортивная — здесь разные секции, команды. Условия для занятий спортом — просто супер», — рассказал капитан «Факела» Равиль Нетфуллин.

Образовательный центр «Содружество» открыт в Воронеже в 2023 году. В новом учебном комплексе обучаются почти три тысячи детей, на его территории расположены спортивные площадки, бассейн и современная арена.