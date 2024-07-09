«Факел» начнет сезон-2024/25 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Динамо». Встреча пройдет 20 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды из Грозного.

«Факел»: расписание матчей на лето 2024

20 июля, суббота

РПЛ, 1-й тур. 20.00. «Динамо» — «Факел»

27 июля, суббота

РПЛ, 2-й тур. 20.00. «Факел» — «Акрон»

30 июля, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 1-й тур. 21.00. «Зенит» — «Факел»

4 августа, воскресенье

РПЛ, 3-й тур. 18.00. «Факел» — «Краснодар»

11 августа, воскресенье

РПЛ, 4-й тур. 17.30. «Крылья Советов» — «Факел»

15 августа, четверг

Путь РПЛ. Групповой этап. 2-й тур. 18.00. «Факел» — «Акрон»

18 августа, воскресенье

РПЛ, 5-й тур.17.30. «Факел» — «Спартак»

24 августа, суббота

РПЛ, 6-й тур. 17.30. «Факел» — «Оренбург»

27 августа, вторник

Путь РПЛ. Групповой этап. 3-й тур. 19.30. «Факел» — «Рубин»

1 сентября, воскресенье

РПЛ, 7-й тур. 20.00. «Ростов» — «Факел»

«Факел» занял одиннадцатое место в чемпионате России в сезоне-2023/24.

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