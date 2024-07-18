«Факел»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

Сегодня, 15:00
«Факел» начнет сезон-2024/2025 с гостевого матча 1-го тура чемпионата России против «Динамо». Матч состоится 20 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр воронежского клуба.
20:00. «Динамо» — «Факел» — РПЛ
20:00. «Факел» — «Акрон» — РПЛ
«Зенит» — «Факел» — Кубок России
18:00. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ
17:30. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ
«Факел» — «Акрон» — Кубок России
17:30. «Факел» — «Спартак» — РПЛ
17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ
«Факел» — «Рубин» — Кубок России
Полностью календарь «Факела» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
Клуб из Воронежа в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.