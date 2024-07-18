«Факел»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Динамо» сыграет с «Факелом» в 1-м туре чемпионата России

«Факел» начнет сезон-2024/2025 с гостевого матча 1-го тура чемпионата России против «Динамо». Матч состоится 20 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр воронежского клуба.

Календарь «Факела» на 2024 год

20 июля, суббота

20:00. «Динамо» — «Факел» — РПЛ

27 июля, суббота

20:00. «Факел» — «Акрон» — РПЛ

30 июля, вторник

«Зенит» — «Факел» — Кубок России

4 августа, воскресенье

18:00. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ

11 августа, воскресенье

17:30. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ

13 августа, вторник

«Факел» — «Акрон» — Кубок России

18 августа, воскресенье

17:30. «Факел» — «Спартак» — РПЛ

24 августа, суббота

17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ

27 августа, вторник

«Факел» — «Рубин» — Кубок России

Полностью календарь «Факела» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Воронежа в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.