Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

«Факел»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Динамо» сыграет с «Факелом» в 1-м туре чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Марков.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Факел» начнет сезон-2024/2025 с гостевого матча 1-го тура чемпионата России против «Динамо». Матч состоится 20 июля в 20:00 по московскому времени. Публикуем расписание игр воронежского клуба.

Календарь «Факела» на 2024 год

20 июля, суббота

20:00. «Динамо» — «Факел» — РПЛ

27 июля, суббота

20:00. «Факел» — «Акрон» — РПЛ

30 июля, вторник

«Зенит» — «Факел» — Кубок России

4 августа, воскресенье

18:00. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ

11 августа, воскресенье

17:30. «Факел» — «Краснодар» — РПЛ

13 августа, вторник

«Факел» — «Акрон» — Кубок России

18 августа, воскресенье

17:30. «Факел» — «Спартак» — РПЛ

24 августа, суббота

17:30. «Факел» — «Оренбург» — РПЛ

27 августа, вторник

«Факел» — «Рубин» — Кубок России

Полностью календарь «Факела» в чемпионате России и Кубке страны на сезон-2024/2025 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

Клуб из Воронежа в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Кубок России
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Драка на чемпионате России по парусному спорту привела к суду
Тарасова считает несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Селюк рассказал, что в ближайшее время Лоуренс прилетит в Махачкалу