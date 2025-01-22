«Факел» расторг контракт с полузащитником Табо Селе

«Факел» расторг контракт с полузащитником Табо Селе, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«В связи с серьезными проблемами со здоровьем в семье полузащитник и клуб расторгли контракт. По соглашению между Селе и клубом до конца срока действовавшего контракта футболист сможет выступать только за команды из ЮАР. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере, а родным Селе — здоровья. Всего тебе самого доброго, Табо», — говорится в заявлении команды.

В этом сезоне 28-летний южноафриканец сыграл 14 матчей за воронежский клуб, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.