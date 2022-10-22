«Факел» — «Ростов»: Глебов открыл счет в матче

«Факел» принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России — 0:1.

Полузащитник гостей Данил Глебов открыл счет в игре на 50-й минуте. Хавбек на высокой скорости ворвался в штрафную площадь и пробил мимо выскочившего навстречу Свинова.

Для Глебова это второй гол за ростовский клуб в этом сезоне РПЛ.