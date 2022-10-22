«Факел» — «Ростов»: гол Квеквескири отменен правильно. Максимову помешал ВАР?

На 28-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов без помощи ВАР быстро принял верное решение, зафиксировав фол Данилы Прохина на Романе Акбашеве и наказав ростовчанина 11-метровым ударом.

После этого видеоассистенты Иван Сиденков и Илья Елеференко около двух минут проверяли действия игроков во время атаки «Факела», что, возможно, сказалось на концентрации Максима Максимова, который неудачно выполнил пенальти. Сергей Песьяков его удар парировал.

К мячу первым успел Ираклий Квеквескири и отправил его в ворота. Но гол был правильно не засчитан, потому что ранее полузащитник «Факела» нарушил процедуру выполнения пенальти — он еще до удара Максимова вбежал в штрафную площадь и за счет этого получил преимущество над соперниками, которые в отличие от него до последнего соблюдали правила.