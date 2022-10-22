Сегодня, 18:31
Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:1.
На 90+7-й минуте Гонгадзе реализовал пенальти, назначенный после того, как защитник ростовчан Евгений Чернов сыграл рукой в своей штрафной.
Гонгадзе забил 4-й гол в сезоне-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования