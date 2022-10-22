«Факел» — «Ростов»: хозяева остались в меньшинстве в конце первого тайма

«Факел» принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России.

Полузащитник воронежского клуба Олег Дмитриев получил красную карточку и был удален с поля на 45-й минуте.

Игрок жестко сыграл против форварда «Ростова» Николая Комличенко и получил желтую карточку. После просмотра ВАР судья изменил решение и показал Дмитриеву красную.