Сегодня, 17:03
«Факел» принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России.
Нападающий хозяев Максим Максимов не смог реализовать пенальти на 31-й минуте встречи — его удар отразил голкипер гостей Сергей Песьяков.
Отметим, что первым на добивание успел Ираклий Квеквескири, который отправил мяч в сетку, но взятие ворот не было засчитано — хавбек «Факела» вбежал в штрафную до удара.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования