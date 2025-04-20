«Факел» и «Ростов» встречаются в матче 25-го тура чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Игра пойдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начинается в 14.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Факел» — «Ростов» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 14:00. Факел (Воронеж)

«Факел» набрал 15 очков и после субботней победы «Оренбурга» переместился на последнее, 16-е место в РПЛ. «Ростов» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы с 33 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой ростовчан со счетом 4:1.