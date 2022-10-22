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Судейство

Сегодня, 19:29

«Факел» — «Ростов»: за что удален Дмитриев и что так долго изучал ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
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На 42-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов, находившийся в неплохой позиции, правильно наказал полузащитника воронежцев Олега Дмитриева желтой карточкой. Тот, пытаясь выбить мяч у Николая Комличенко, сыграл безрассудно в подкате.

По мячу он не попал, нога в последний момент задралась — он угодил убегавшему сопернику шипами выше голеностопа. Удар не носил чрезмерной силы, не было продавливания ноги Комличенко, ростовчанин не получил серьезной травмы. Предупреждение выглядело адекватным наказанием.

Но в действия судьи вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Илья Елеференко. Их проверка отняла очень много времени, как и в целом в игре в Воронеже, а затем они предложили Шадыханову отправиться к монитору. И уже тогда рефери изменил свое решение и достал красную карточку. На взгляд наших экспертов, это было сделано ошибочно.

Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
Кадр из трансляции матча «Факел» — «Ростов».
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
2-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
2
0
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