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Сегодня, 15:00

«Факел» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 14 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Комличенко (ФК «Ростов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Факел» сыграет с «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и начнется в 16.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров РПЛ клуб из Воронежа набрал 26 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 31 баллами занимает девятую строчку чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 16:45. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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