«Факел» сыграет с «Ростовом» в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже и начнется в 16.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров РПЛ клуб из Воронежа набрал 26 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 31 баллами занимает девятую строчку чемпионата России.

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