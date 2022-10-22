Судейство
Сегодня, 19:52
На 23-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Факел» — «Ростов» (1:1) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не вынес предупреждение Кириллу Суслову.
Защитник воронежцев ударил Николая Комличенко сзади шипами в область голеностопа. Для сфолившего желтая карточка стала бы четвертой в чемпионате — он пропустил бы матч 15-го тура с «Оренбургом». Но благодаря ошибке судьи Суслов избежал дисквалификации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования