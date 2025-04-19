Сегодня, 17:15
«Факел» и «Ростов» встретятся в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 20 апреля. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 14.00 по московскому времени.
Изучать ключевые события и результат игры «Факел» — «Ростов» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Игру в прямом эфире будут транслировать телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Эфир стартует в 13.55 по московскому времени, за 5 минут до стартового свистка.
После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Факел» с 15 очками занимал 15-е место в таблице РПЛ, предыдущим соперником воронежцев был «Акрон» (0:1). У «Ростова» — 33 очка и восьмое место, в предыдущем туре желто-синие уступили «Ахмату» (1:2).